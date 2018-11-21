أنغام تستعد لطرح ألبومها الجديد

أنغام

تضع الفنانة المصرية أنغام حالياً بعض اللمسات النهائية على ألبومها الجديد، ليكون جاهزاً لطرحه في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

و تتعاون أنغام في الألبوم الجديد مع هاني فرحات، وعدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وسيكون الألبوم باللهجة المصرية، حسب موقع الفن.

يُذكر أن أنغام كانت قد كشفت في مقابلة تلفزيونية لها أنها تزوجت ثلاث مرات، ومنها زواجها من الممثل المصري أحمد عز، مؤكدةً أنها لم تتزوج في السرّ وحتى من أحمد عز، فأهلها وأصدقاؤها والجيران كانوا على علم بهذا الزواج، لكنه لم يكن معلوماً للجمهور.