شاهد: أنغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة غرامية و بخط يدها

أنغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة غرامية و بخط يدها

أرسلت الفنانة أنغام برقية تهنئة لزوجها الموزع أحمد إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بعد أيام من إعلان زواجهما.

وقالت أنغام في رسالة كتبتها إلى زوجها بخط يدها: (كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله.. بحبك)، حسب اليوم السابع.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل في باريس يوم 19 يناير /كانون الثاني الماضي في نفس يوم عيد ميلادها.