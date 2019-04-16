أنغام و زوجها يؤديان مناسك العمرة

أدت النجمة أنغام مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم مناسك العمرة، وذلك خلال تواجدهما فى المملكة العربية السعودية، حيث أحيت أنغام حفلا غنائيا كبيرا وناجحا أول أمس.

ونشر الثنائي عبر خاصية (ستوري على انسجرام)، صورة لبيت الله الحرام، وعلق إبراهيم على الصورة قائلا (الحمد المسجد الحرام .. مكة المكرمة)، حسب موقع اليوم السابع.

وشهد حفل أنغام أول أمس، حضور الآلاف من الجاليات العربية ومحبيها في الوطن العربي، حيث قدمت لجمهورها أغانى ألبومها الجديد (حالة خاصة جدا) الذي طرحته مؤخرا.

وتحيي أنغام حفلاً غنائيًا يوم 28 أبريل/نيسان المقبل على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات أيضًا.

يذكر أن أنغام حصلت على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز (الموريكس دور)، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.