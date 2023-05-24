أنور حديد يهددّ دوا ليبا وحبيبها الجديد بالقتل في رسائل مبطنّة

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة "دوا ليبا" في مهرجان كان السينمائي لحضور العرض الأول للفيلم The King Of Algiers يوم الجمعة الماضيّة.

ولفتت دوا ليبا الأنظار اليها بعد ان ظهرت على السجادة الحمراء لأول مرة رفقة حبيبها الجديد وهو المخرج رومان غافراس حيث ظهرا وهما يمسكان بأيدي بعضهما .

أنور حديد يهدد حبيب دوا ليبا بالقتل



وبعد تداول العديد من الصور والاخبار حول كشف دوا ليبا عن حبيبها الجديد رومان غافراس على السجادة الحمراء وظهروهما بشكل حميمي سويًا، انتقل حبيبها السابق أنور حديد الى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشر رسائل مبطنّة محتواها التهديد بالقتل.



ونشر أنور حديد في أول حالة له على انستغرام منشور قال فيها: "أحاول أن لا أجده حتى لا أقتله" وهنا أكّدت الجمهور بان أنور حديد يشير الى حبيب دوا ليبا الجديد.



كما شارك أنور رسائل أخرى عبر حسابه الخاص يقول فيها: "أكره كيف تنطقين اسمي"، وفي صورة ثالثة قال: "لا أستطيع أن أتنفس"، وربط الجمهور ما قاله في منشوراته مع ظهور دوا ليبا مع حبيبها الجديد.

نبذة عن أنور حديد



يشار بأن أنور حديد هو شقيق عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد حيث كانت تربطه علاقة رومانسية بعارضة الازياء دوا ليبا ولكنّهما انفصلا بشكل مفاجىء خلال العام الماضي.



ولم تكشف المصادر بأن أنور ارتبط بأي أحد آخر بينما كانت الشائعات تحوم حول دوا ليبا التي كشفت عن حبيبها الجديد خلال مهرجان كان السينمائي.