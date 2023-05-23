دوا ليبا تخطف الأنظار في اليوم الرابع من مهرجان كان السينمائي رفقة حبيبها الجديد

بدأ اليوم الرابع من مهرجان كان وتزايدت معه شرارة التنافس الشديدة بين الأفلام والمخرجين والمنتجين ليجمع شمل الأفلام التي تميزت بالثقافات والأفكار المتعددة والمخرجين والممثلين من مختلف دول العالم حيث عرض الفيلم التونسي بنات ألفة لتنافس النساء التونسيات على السعفة الشهيرة في المهرجان.

وحظي الفيلم التونسي السينمائي على صدى ناجح وإعجاب واسع من الجمهور العالمي.وككل يوم تألقت النجمات بإطلالات رائعة من أعظم دور الأزياء العالمية وإليكي أجمل الإطلالات لتستوحي منها إطلالة الحفلات الصيفية التي ستعتمدينها.

كيت بلانشيت تتعاون مع لوي فويتون من أجل الإستدامة:

لطالما أطلت النجمة الأسترالية المحبوبة بإطلالات موفقة من الدار الإيطالية أرماني عدة مرات لكن في اليوم الرابع من كان اختارت لحضور فيلم الرجل (The Man) التعاون مع المدير الإبداعي لدى دار لوي فيوتون نيكولا جيسكيير لتصميم قطعة رائعة من القماش المعاد تدويره وبواقي الأقمشة في مستودعات دار لوي فيوتون للخروج بتصميم متناظر من الكريب والساتان الحريري بتنورة مع شق عالي مزينة بجيوب براقة باللون الفضي نسقته الستايلست المشهورة إليزابيث ستيوارت للفنانة مع بلاتفورم أسود يليق مع الفستان.

ناتالي بورتمان الوفية دائما لديور:

بإطلالة من مجموعة خريف وشتاء عامي 2017 و 2018 أطلت النجمة المحبوبة بفستان بدون حمالات بتصميم متدرج اللون (أومبريه) مزين بقطع لماعة من الباييت والكريستالات مختلفة الأحجام لتأثير لامع وأنيق على سجادة كان وغطي بقماش التول الأزرق الباستيل. نسقته مع عقد من الألماس والذهب الأبيض مزين بحبات من الياقوت الازرق بنفس درجة الفستان لتناسق مثالي وراقي. واختارت الذهاب إلى تسريحة شعر بسيطة منسدل إلى الخلف.

كارلا بروني رمز الجمال الإيطالي

سجلت العارضة والمغنية الأيقونية الإيطالية كارلا بروني إطلالة ناجحة وساحرة من دار سيلين الفرنسية بقيادة المصمم إيدي سليمان، بفستان رمادي من الحرير المصقول واللامع مع تنورة من الدرابيه بذات القماش وبوستييه (قطعة علوية) من الباييت الفضي اللامع نسقت مع مجوهرات من دار شوبارد العريقو وصندل فضي اللون من دار أكوازوررا.

دوا ليبا تختطف الأنظار رفقة رومان غافراس

فاجات النجمة الشابة دوا ليبا 27 عامًا حضور مهرجان كان بظهورها مع حبيبها الجدديد رومان غافراس 41 عام لحضور فيلم Omar La Fraise، حيث أبقى الثنائي على علاقتهما في السر منذ مارس الماضي.

اختارت المغنية فستان من الماركة الفرنسية سيلين مصمم خصيصا من المصمم إيدي سليمان بقصة جريئة بفتحة ساق عالية وتفاصيل قص جانبي ( Cut Out) مع تسريحة شعر كلاسيكية مرفوعة للأعلى على شكل كعكة وغرة لامعة تنسدل على الوجه. واختارت ماكياج طبيعي لإبراز تفاصيل الوجه بشكل طبيعي.