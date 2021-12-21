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أهل الرياض في موعد حماسي جديد مع عمرو دياب في هذا التاريخ

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:11
عمرو دياب
عمرو دياب

اختتم الفنان المصري عمرو دياب فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في الرياض، وأشعل أجواء الاحتفال بأداء أغانيه الضاربة مُثيرًا حماس جماهيره، لكن لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد.

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عمرو دياب وحفل ثانٍ في الرياض 

 

كشف عمرو دياب عن مفاجأة كبيرة وشوَّق جمهوره في الرياض مُعلنًا عن حفل غنائي جديد يختتم فيه حفلاته وأعماله لعام 2021، إذ سيكون هناك حفل جديد سيقام بتاريخ 30 ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض. 

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض في موقع "تويتر" تفاصيل حفل دياب الجديد، حيث نشر بوستر دعائي للحفل مُرفقًا: "ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد بصوته .. وسبنا كلّ الناس.. الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر التذاكر تنزل بكرة .. فعِّل التنبيهات".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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من جهة أخرى، نشرت شركة "بنش مارك" البوستر الدعائي وتفاصيل حجز تذاكر الحفل، وكتبت: "جاهزين؟ حفل الهضبة عمرو دياب.. تطرح التذاكر بكره.. كلنا بصوت واحد الي عدا عدا عدا الجمال.. دا شفتو مرة وحدا".

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والجدير بالذكر أنه الحفل الثاني للمغني خلال هذا الشهر في الرياض، حيث شارك في مهرجان "ميدل بيست" وأدى  أبرز أغانيه من بينها"انت الحظ"، "يا أنا يا لأ"، وغيرها الكثير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات دالة:عمرو ديابموسم الرياضنجومفن

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