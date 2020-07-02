أوزان جوفين ينهال بالضرب على حبيبته..وهذا ما فعله بعد إنتشار الخبر!

صُدمت الساحة الفنية التركية بخبر مفاده أن الممثل التركي أوزان قد ضرب حبيبته التي تصغره بـ 17 عاماً لمدة ساعة كاملة مسبباً لها أضرار جسدية أبرزها إصابة في عينها.

وبحسب المتداول أن الخلاف وقع بين الثنائي أثناء التحدث عن الحبيب السابق وتصاعدت الأحداث تدريجياً لتصل إلى العنف الشديد.

حبيبة الممثل والتي تدعى "دينيز بولوتسوز" كانت قد صرحت بـ "كان يضربني ويضرب نفسه، وقد وجه لي عدة ضربات قاسية كما أنه أسقطني من الدرج وعندما طلبت منه الماء أحضر وعاء وسكبه على رأسي"...

محاولة دينيز بالهروب نجحت وقد كانت عارية القدمين ومن دون هاتفها وتمكنت من الوصول لبيت صديقتها، ومن هناك ذهبت للمستشفى وحصلت على تقرير طبي وبانتظار رفع دعوى قضائية ضده.

مشاهير تركيا تفاعلوا مع الخبر بشكل كبير وعلى رأسهم النجمة التركية هازال كايا التي استنكرت ما فعله أوزان بتغريدة عبر حسابها في تويتر. أصلي أنفر والتي يجمعها مسلسل مع أوزان علقت عبر حسابها في إنستجرام بـ "لا للعنف ضد المرأة".

Ya ben şuna takılıyorum,ne zannediyosunuz mesela bu kadın,çocuk,hayvan döven öldürenlerin 3 kolu 5bacağı mı var? Hepsi toplumdan soyutlanmış psikopatlar mı?Asla!Çoğu çevresinden saygı,sevgi,takdir gören birileri...Önümüzdeki örnekte olduğu gibi... #OzanGuven — Hazal Kaya (@HazalKaya110) July 2, 2020

بدوره قام الممثل بإلغاء خاصية التعليقات عبر حسابه للحد من الهجوم عليه، كما أنه أغلق خاصية الإشاره إليه بـ أي منشور جديد.

يذكر أن أوزان عرف للعالم العربي من خلال دوره في مسلسل "حريم السلطان"، كما إشتهر من خلال مسلسل "Fi" الذي عرض أونلاين بسبب المشاهد الساخنة التي يحتويها والتي جمعته بالممثلة "سرناي ساريكايا".

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