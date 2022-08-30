أوزهان كوتش يقدّم هدية فاخرة لديميت أوزدمير ليلة زفافهما.. ما هي؟

عقدت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" قرانها يوم الأحد الماضي على المغني التركي الشهير "أوزهان كوتش" وذلك في حفل زفاف ضخم في ساريير.

وارتدت ديميت أوزدمير خلال حفل زفافها 3 فساتين بتصاميم مختلفة، وتمكنت من خطف الأنظار بإطلالاتها والتي كان اغربها فستان قماش شبك الصيد.

هدية أوزهان كوتش لـ ديميت أوزدمير

قدّم المغني التركي "أوزهان كوتش" هدية فاخرة من المجوهرات الى عروسته ديميت أوزدمير والتي ارتدتها في هذه الليلة الخاصة.

وكانت الهدية التي قدّمها اوزهان الى ديميت في هذه الليلة هي عبارة عن عقد بلغاري سربنتين، وهو عقد نادر وفريد من نوعه في تركيا حيث يبلغ سعر القلادة ما يقارب 48 ألف دولار أمريكي.

تفاصيل حفل زفاف ديميت أوزدمير

حضر العديد من النجوم والمشاهير الى حفل الزفاف الضخم ليشاركوا صديقتهم ديميت وصديقهم أوزهان فرحتهما الكبرى في هذا اليوم وكان منهم دينيز بايسال وبيراند تونجا ومراد بوز وبانسو سورال بالإضافة إلى أونور أوصلايك وغيرهم من النجوم الكبار.

وكان من المقرر اقامة حفل الزفاف يوم الجمعة الماضية ولكن تم تأجيله الى يوم الأحد بسبب سوء وعدم استقرار الأحوال الجوية، وقد أقيم يوم الأحد الماضي حفل الزفاف في فندق ساريير التركي حيث بلغت تكلفة الحفل ما يقارب 4 ملايين دولار.

وغلب على تفاصيل الحفل الطابع العفوي والسعادة والفرح، وذلك من خلال رقص الثنائي التركي بكل عفوية وغنائهما على المسرح ومشاركة أصدقائهما.