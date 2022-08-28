اطلالات المشاهير خلال حفل زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

احتفلت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" بحفل زفافها اليوم الاحد على خطيبها النجم التركي الشهير "أوزهان كوتش" وذلك خلال حفل ضخم وسط العائلة والأصدقاء.

وشاركت ديميت أوزدمير اللقطات الأولى من حفل زفافها وهي ترتدي فستانها الأول في الحفل والذي أثار استغراب العديد من الجمهور بسبب غرابة قصته وتفصيله.

إطلالات المشاهير خلال حفل الزفاف

حرص العديد من النجوم الأتراك على التواجد في حفل زفاف صديقتهم وزميلتهم في المهنة "ديميت أوزدمير"، حيث اشتمل الحفل على حضور العديد من النجوم والنجمات.



وإليك أبرز الحاضرين في حفل زفاف ديميت وإطلالتهم:

1- هاندا دوغاندمير



2-دينيز بايسال

3- بيلين كارهان

4- بانسو سورال وزوجها

5- مراد بوز

بالإضافة الى العديد من المشاهير الذين حضروا ليشاركوا النجمة التركية الشهيرة يومها الكبير ويشاركوا صديقهم النجم اوزهان كوتش هذه الفرحة.

إطلالة ديميت أوزدمير في حفل زفافها

شاركت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" اللقطات الأولى من اطلالتها في حفل الزفاف حيث كانت ترتدي فستانها الأبيض ذو القصة الغريبة.

كما انضم اليها خلال جلسات التصوير زوجها النجم التركي "أوزهان كوتش" والذي تألّق مرتديًا بدلته السوداء وقاما بالتقاط عدة صور لهما.

وكانت ديميت أوزدمير قد اجّلت حفل زفافها من يوم الجمعة الى اليوم الأحد وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها في تركيا، حيث أنها أقامت حفل الزفاف كما بدا في الهواء الطلق وأمام البحيرة.