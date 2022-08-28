  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. اطلالات المشاهير خلال حفل زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

اطلالات المشاهير خلال حفل زفاف ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 06:26
ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش
ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

احتفلت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" بحفل زفافها اليوم الاحد على خطيبها النجم التركي الشهير "أوزهان كوتش" وذلك خلال حفل ضخم وسط العائلة والأصدقاء.

اقرأ ايضاًاللقطات الأولى لحفل زفاف ديميت أوزدمير.. شاهد غرابة فستانهااللقطات الأولى لحفل زفاف ديميت أوزدمير.. شاهد غرابة فستانها

وشاركت ديميت أوزدمير اللقطات الأولى من حفل زفافها وهي ترتدي فستانها الأول في الحفل والذي أثار استغراب العديد من الجمهور بسبب غرابة قصته وتفصيله.

إطلالات المشاهير خلال حفل الزفاف

حرص العديد من النجوم الأتراك على التواجد في حفل زفاف صديقتهم وزميلتهم في المهنة "ديميت أوزدمير"، حيث اشتمل الحفل على حضور العديد من النجوم والنجمات.


وإليك أبرز الحاضرين في حفل زفاف ديميت وإطلالتهم:

1- هاندا دوغاندمير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tūlip (@tulip_turkk)


2-دينيز بايسال

 

3- بيلين كارهان

 

4- بانسو سورال وزوجها

 

5- مراد بوز

 

بالإضافة الى العديد من المشاهير الذين حضروا ليشاركوا النجمة التركية الشهيرة يومها الكبير ويشاركوا صديقهم النجم اوزهان كوتش هذه الفرحة.

إطلالة ديميت أوزدمير في حفل زفافها

شاركت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" اللقطات الأولى من اطلالتها في حفل الزفاف حيث كانت ترتدي فستانها الأبيض ذو القصة الغريبة.

كما انضم اليها خلال جلسات التصوير زوجها النجم التركي "أوزهان كوتش" والذي تألّق مرتديًا بدلته السوداء وقاما بالتقاط عدة صور لهما.

اقرأ ايضاًاللقطات الأولى لحفل زفاف ديميت أوزدمير.. شاهد غرابة فستانهابعد مداهمتها حفل العزوبية وبكائها في الحناء.. ديميت أوزدمير تقرر تأجيل حفل زفافها

وكانت ديميت أوزدمير قد اجّلت حفل زفافها من يوم الجمعة الى اليوم الأحد وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها في تركيا، حيث أنها أقامت حفل الزفاف كما بدا في الهواء الطلق وأمام البحيرة.

 

كلمات دالة:ديميت أوزدميرأوزهان كوتشأخبار المشاهيراطلالات المشاهيرزواج المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...