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أجواء الرقص العفوي تسيطر على حفل زفاف ديميت أوزدمير.. وفساتينها الثلاث حديث الجمهور

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 07:06
ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش
ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

احتفلت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" و المغني التركي "اوزهان كوتش" بزواجهما في حفل زفافهما في تركيا وسط عائلتهما والأصدقاء من النجوم والمشاهير.

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وتداول المتابعون عبر مواقع التوصل الاجتماعي يوم أمس الأحد العديد من الصور واللقطات لحفل زفافها، بالإضافة الى صور اطلالاتها خلال الحفل، حيث أنها ارتدت ثلاثة فساتين زفاف.

إطلالات ديميت أوزدمير خلال حفل الزفاف

ارتدت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" 3  فساتين مختلفة ومميزة خلال احتفالها بزفافها على المغني أوزهان كوتش، وكانت اول اطلالة لها بالفستان الاول غريبة حيث أن قصة الفستان وتصميمه جاء على شكل شبكة صيد وبذيل نفّاش من الخلف، واعتمدت تسريحة منخفضة لشعرها.

أما الفستان الثاني الذي ارتدته فقد اعتبرها الجمهور اكثر إطلالاتها تألقًا، حيث ارتدت فستان طويل وضيّق من الساتان الأبيض والذي جاء بقصة الباكلس من الأعلى كما اعتمدت الشعر المنسدل كتسريحة.

وفي الانتقال الى الاطلالة الثالثة التي ظهرت فيها ديميت أوزدمير، فقد ارتدت ديميت فستان من الشيفون ونفّاش من الأسفل كما تزيّن بوشاح من الكتف حتى بدت كانها جنيّة من جنيات أفلام ديزني وهي تضع السوار على راسها.

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ديميت أوزدمير

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أجواء الرقص العفوي خلال الحفل

وتداول المتابعون من جميع أنحاء العالم مقاطع فيديو لديميت اوزدمير وأوزهان كوتش وهما يرقصان بشكل عفوي وقد بدت عليهما السعادة بشكل كبير.

وكانت ديميت تتمايل مع الاغاني وترقص معها بكل عفوية وحب، بالاضافة الى زوجها أوزهان كوتش والذي بدت عليه علامات الفرح.

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