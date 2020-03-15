أول الغيث قطرة..القبض على شقيقة بطمة في قضية الابتزاز والفضائح الجنسية للمشاهير!

تطورات صادمة حدثت مؤخرًا في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ" حساب حمزة مون بيبي" الحساب الإلكتروني الفاضح للمشاهير، والذي تورطت فيه أسماء لامعة في عالم الفن، وعلى رأسهم الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة ومصممة الأزياء عائشة عياش.

وكانت المحكمة في مدينة مراكش المغربية أصدرت قرارًا باعتقال ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة ووضعها في السجن على خلفية ثبوت تورطها في حساب "حمزة مون بيبي" وهو الحساب الذي تم من خلاله بث صور وتصريحات دون أخذ الموافقة من أصحاب الشأن، إلى جانب ادعاءات كاذبة وفضائح جنسية بهدف التشهير بشخصيات معروفة وابتزازها والإضرار بسمعتها.

وفي ذات السياق، ثبت في وقت سابق تورط دنيا بطمة أيضًا في الحساب الفاضح للمشاهير، إلّا أنه تقرر إخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة مالية كبيرة، إلى جانب إصدار قرار بمنعها من السفر خارج المغرب.

كما تورطت في القضية عارضة الأزياء المغربية عائشة عياش، حيث ألقت السلطات في الإمارات القبض عليها بناءً على مذكرة من السلطات المغربية وتم ترحيلها وحبسها على ذمة التحقيقات.

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