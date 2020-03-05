هل تزوجت ياسمين عبدالعزيز سرًا من أحمد العوضي؟

ما زال خبر علاقة الحب التي تجمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حديث السوشال ميديا.

الجديد في الموضوع أن شقيق ياسمين صرح أن هنالك من أخبره بزواج شقيقته من أحمد العوضي بطريقة سرية، مما أغضبه ودفعه لمهاجمة ياسمين وأحمد.

وأكد عبد العزيز أن شقيقته ياسمين كانت قد سألته سابقاً بعد طلاقها "يدايقك لو إتجوزت تاني"؟ ليجيبها أنه لا يمانع وسيفرح لها من قلبه ولكن طلب منها أن تختار الشخص الصح والمناسب.

وأكد شقيق ياسمين أن هجومه كان بالذات على أحمد العوضي، فإذا كان هناك نية في الزواج فعليه القدوم من الباب وطلبها رسمياً من والدها وأخوها الكبير، كما نفى تصريحات أحمد حول أن ياسمين هي التي تصرف عليه وأكد أنه لم يتلقى منها قرش واحد طوال مسيرتها الفنية وإنما كانت قد منحت ابنه نقود بحكم أنها عمته لا أكثر من ذلك.

وختم عبد العزيز حديثه بالاعتذار من ياسمين وتمنى التوفيق لها، وأكد أنه سوف يخرج من حياتها ولن يتدخل بها بعد اليوم.

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