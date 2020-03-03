شيماء علي مصدومة بعد اكتشاف علاقة حب تجمع عاملتين في منزلها!

نشرت الممثلة الكويتية "شيماء علي" فيديو صادم كشفت من خلاله عن وجود علاقة عاطفية تجمع خادمتين في منزلها.

وفي التفاصيل، أكدت أنهما كانتا تتشاجرا كل فترة من دون أن توضح أي منهما سبب الخلاف، كما أنه عندما كانت شيماء تأخذ إحداهن لموقع التصوير الذي تعمل فيه كانت الأخرى تحدثها مكالمة فيديو، إلا أن شيماء لم تأخذ بالوضع وظنت أن علاقتهما عادية.

وفي أحد الأيام، حجزت لهما من أجل عطلتهما السنوية وعلقت بأنها من النوع الذي يفتش هواتف العاملات لديها قبل سفرهن للتأكد من عدم وجود صور خاصة لأهل البيت، إلا أنها صدمت بالصور التي وجدتها للعاملتين بوضع مخل عجزت عن وصفه، فما كان منها إلا أن سفرتهما لأنها لن تستفيد شيء لو أرجعتهما لمكتب العاملات.

في الختام، وجهت نصيحة للأهالي بتوخي الحذر عند اختيار العاملات في المنزل، خاصةً ان من يقوم بمثل هذه التصرفات قد يفعل أي شيء ليؤذي الأطفال.

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