الفنانة السعودية ريم عبدالله

لاحقت الفنانة السعودية ريم عبدالله في الآونة الأخيرة الكثير من الشائعات والأقاويل فيما يخص عملها الفني، وانتشر هاشتاغ لها على موقع تويتر بعنوان "ريم عبدالله قطاعة الأرزاق، بعد تسريب محادثة لها مع أحد المنتجين تطالبه بعدم إشراك إحدى الفنانات الصاعدات لأنها أصغر وأجمل منها.

وكانت الفرصة المناسبة للرد على كل ما يقال من خلال برنامج "معالي المواطن" مع الإعلامي علي العلياني، حيث قامت الفنانة السعودية بمداخلة هاتفية ردت فيها على هاشتاغ "قطاعة الأرزاق"، وأكدت أن ما تم تداوله غير صحيح نهائيًا، وهي حاليًا تنشغل ببرنامجها الجديد، وتجمعها علاقة عمل طيبة بزملائها وتتمنى الخير للجميع.

بعد التفاعل الكبير في #ريم_عبدالله_قطاعه_الارزاق .. ريم عبد الله تتحدث لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/ZEEbYZciaA — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٣ مارس ٢٠١٩

الجدير بالذكر أن الفنانة ريم عبدالله اكتسبت شهرة واسعة بعد ظهورها في مسلسل الشهير "طاش ما طاش" في موسمه الخامس عشر مع النجوم عبدالله السدحان وناصر القصبي، ومن آخر أعمالها مسلسل العاصوف الذي شاركت في أجزائه وآخرهم في رمضان 2018.