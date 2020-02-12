أول تعليق من الفنانة شويكار على شائعات تدهور حالتها الصحية

انتشرت الشائعات خلال الأيام الماضية حول الفنانة المصرية شويكار، حيث كشفت الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتها الصحية لدرجة أنها لم تعد تستطيع التحرك وباتت غير قادرة على الخروج من منزلها وبعض تلك الأخبار أكدت إصابتها بالشلل.

وبهذا الصدد، جاء الرد مباشرة من الفنانة شويكار في أول تعليق لها على الشائعات المتداولة حول حالتها الصحية، نافية كل ما انتشر عنها وقالت: "مش عارفة الناس بتطلع الكلام ده ليه؟، أنا كويسة وبخير، أنا حقيقي قردة ناقصها شجرة تتنطط عليها"، وذلك في تصريحاتها لـ"اليوم السابع".

وأضافت: "أنا كويسة الحمد لله، وربنا مديني صحة وستر، ومفيش حاجة تستدعي كل هذه الشائعات حولي، ولماذا يقال هذا الكلام؟، أرجوكم ماتقلقوش حبايبي عليا".

ومن المعروف عن شويكار أنها ممثلة مصرية من جذور تركية، دخلت مجال الفن والتمثيل في الستينيات وحازت على جماهيرية كبيرة خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس، ومن أهم أعمالها: أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء.

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