بعد عقد قرانها...بدور البراهيم تفاجئ متابعيها بهذا القرار!

أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم الجدل خلال الأيام الماضية بعد إعلانها عن عقد قرانها بمهر وصلت قيمته إلى مليون ريال سعودي ما يعادل 266 ألف دولارًا.

وعادت يوم أمس لتثير عاصفة من التعليقات حولها، وذلك بعد أن فاجأت متابعيها بقرار جديد، حيث أنها قررت عدم إظهار وجهها بشكل نهائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تعتزل ولكن ستكتفي بنشر ما هو مفيد في مجال التجميل ولكن من خلال مقاطع صوتية فقط.

وليس ذلك وحسب، حيث ناشدت بدور البراهيم الجمهور وجميع وسائل الإعلام والصفحات المختصة بأخبار المشاهير بإزالة كل ما يخصها من صور ومقاطع فيديو وقالت: " آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير الي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

والجدير بالذكر أن بدور البراهيم لم توضّح أسباب اتخاذها هذا القرار المفاجئ، ولكن الجمهور خمّن أن زوجها هو من طلب منها الابتعاد عن السوشيال ميديا والاكتفاء بالحضور الصوتي فقط لتتمكن من متابعة أعمالها فيما يخص الميكب وكل ما يتعلق بالتجميل.

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