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أول تعليق من حسين الجسمي بعد مصافحته للبابا فرانسيس في احتفالات الفاتيكان

أول تعليق من حسين الجسمي بعد مصافحته للبابا فرانسيس في احتفالات الفاتيكان
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