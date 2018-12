أول تعليق من حسين الجسمي بعد مصافحته للبابا فرانسيس في احتفالات الفاتيكان

View this post on Instagram

‏.. من المحلية تولد العالمية ومن حنجرة الفنان تتلاقى الحضارات و ⁧‫#الإمارات‬⁩ كانت وما زالت صانعة الفارق في مجالات الفنون والثقافة التي تتكامل من أجل حياة أجمل للبشرية، وحضورنا في ⁧‫#الفاتيكان‬⁩ سيكون ملهم لي وللفن أجمع، ‏هدفنا تعزيز الخير وتكريس الحوار والتسامح بين الأديان والشعوب بصورة راقية #بابا_الفاتيكان #البابا_فرانسيس

