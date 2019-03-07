أول تعليق من دنيا بطمة على تجاهل حلا الترك لاختها غزل في برنامجها الجديد..!

دنيا بطمة

لم تتوانى الفنانة المغربية دنيا بطمة عن الرد على التجاهل اللذي صدر من الفنانة الشابة حلا الترك، إذ أنها لم تذكر اسم اختها الصغرى غزل من بين الأسماء التي ذكرتهم من العائلة خلال الحلقات التي تعرض من برنامجها الجديد "جلا" على قناة إم بي سي 4.

وقالت دنيا أن الأمر لا يهمها أبدًا، مشيرةً أن ابنتها غزل ليست بحاجة للشهرة، وليست بحاجة لأن يقوم أحد بذكر اسمها خلال برنامجه، لأنها في النهاية هي ابنة فنانة معروفة، وابنة منتج مشهور ولديه شركته الخاصة التي تقوم بانتاج الأغاني لفنانين كبار.

الجدير ذكره أن حلا الترك واجهت العديد من الانتقادات والتعليقات السيئة، وذلك عقب عرض بعض حلقات برنامجها الجديد الذي تقوم فكرته على أساس تلفزيون الواقع، وعبّر البعض عن رأيه وقال أن المشاهد واللقطات مصطنعة جدًا ويغلب عليها طابع التمثيل ويغيب عنها العوية.