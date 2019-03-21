أول تعليق من زوجة الموزع أحمد إبراهيم بعد ارتباطه بأنغام..وما علاقة أصالة؟

أصالة وأنغام

خرجت ياسمين عيسى زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن صمتها، بعد مرور أكثر من أسبوعين على ارتباط زوجها بالفنانة أنغام، واختارت أن يكون أول تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة زوجة خالها الفنانة السورية أصالة.

وعلقت ياسمين عيسي على الصورة التي نشرتها برفقة أصالة قائلة: "رب أخت لم تلدها أمك، مرت خالي اللي الأيام أثبتت الطيبة والحنية والجدعنة، بحبك أصالة"، وبالعفل كانت أصالة قد أعربت عن مساندتها لزوجة أحمد إبراهيم وقامت بإلغاء متابعتها لأنغام عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان خبر زواج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من الفنانة أنغام قد أثار ضجة كبيرة في الفترة الماضية، وعلى إثره توترت العلاقات ما بين أصالة وأنغام، حيث قالت أصالة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن علاقتها مع أنغام تمر بأزمة ولكنها ستبقى صديقتها.