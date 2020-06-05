أول تعليق من شيرين على خلاف مع زوجها وصل للضرب و الطلاق!

في الوقت الذي أكد فيه شهود العيان الأزمة التي نشبت بين الفنانين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، ووصلت إلى التراشق ‏بالألفاظ، وطلب شيرين للطلاق، تدخل على إثره الفنان أحمد سعد للصلح بينهما ، نفت شيرين الخبر كليا.

وغردت شيرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلة (‏قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ‎#بحبك_يا_صاحبي)، حسب موقع اليوم السابع.

وكان شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب نفى ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على(فيسبوك) وكتب قائلا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص، شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح).