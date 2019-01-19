أول تعليق من منى فاروق بعد الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف

منى فاروق

أطلت الممثلة المصرية منى فاروق للمرة الأولى بعد فضيحة الفيديو الإباحي التي ظهرت فيه برفقة المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف بالإضافة إلى الممثلة الأخرى شيماء الحاج، وكان قد تم تداول المقطع بكثافة خلال الأيام الماضية ليتصدر اسمها محرك البحث جوجل لعدة أيام.

وفي أول تعليق لها بعد الفيديو الفاضح، شاركت عبر حسابها على موقع إنستغرام منشور أكدت فيه عدم امتلاكها لأي حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "يا جماعة أنا مليش أي أكونت على الإنستجرام غير دة..ومليش أكونت على الفيس بوك أو تويتر والإكونتات اللي على الفيس بوك وتويتر مزورة وغير مسئولة عن ما يكتب فيها و أي حاجة بتتكتب أو بتتقال من أي نوع أنا غير مسئولة عنها تماما وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح وشكرا..".

View this post on Instagram A post shared by Mona Farouk مني فاروق (@mona_farouk_official) on Jan 18, 2019 at 2:32am PST

الجدير ذكره أن منى فاروق كانت قد شاركت في عدة أعمال ومسلسلات في الدراما المصرية ومن بينها: “الأب الروحي”، و”رحيم” و”ظل الرئيس”، فيما شاركت شيما الحاج في فيلم “سالم أبو أخته” ومسلسل “خيانة عصرية”.