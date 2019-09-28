أول ظهور لمحمد هنيدي و زوجته في ختام مهرجان (الجونة)

حضر الفنان محمد هنيدي لمقر حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، للحصول على درع تكريمه.

وظهر هنيدي علي السجادة الحمراء برفقة زوجته عبير التي حرصت علي التواجد برفقة زوجها للوقوف بجواره وظهرت زوجة هنيدي بفستان لامع.

ظهور زوجة محمد هنيدي، لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الزوجة التي ظلت بعيدة عن الأنظار، لم تظهر سوى في مناسبات محددة مع زوجها لتدعمه والوقوف بجواره في الأعمال الفنية.

و كان الفنان محمد هنيدى قد غاب عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.