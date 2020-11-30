أول فيلم روائي يجسد حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعنوان "الجائحة" (تفاصيل)

تصدر اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي محركات البحث يوم أمس، وذلك بعد أن أعلنت إحدى المنصات الإلكترونية عن استعدادها لعرض فيلم جديد يرصد جانبًا من حياة الفنانة المصرية قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "في الفن" المصري، سيحمل الفيلم اسم "الجائحة" ومن المقرر عرضه خلال الأسابيع القادمة، ويشارك فيه الفنان الإماراتي سالم العامري الذي عبر عن سعادته لتواجده ضمن طاقم هذا العمل، بحيث سيجسد شخصية شاب مصري يعيش في الإمارات.

وأضافت التقارير أيضًا أن أحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي تربوي إلى جانب بعض الأحداث الإنسانية التي تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الفيلم هو أول فيلم روائي يجسد جزء من حياة الفنانة الراحلة تقديرًا لمكانتها الفنية وتأثيرها الكبير في العالم العربي.

ورحلت رجاء الجداوي بداية شهر يوليو/ تموز الماضي عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد احتجازها فى الحجر الصحي أكثر من 40 يومًا عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أنها لم تتمكن من هزيمة المرض بسبب الفشل الكامل لوظائف الرئة وانخفاض المناعة ومعاناتها مع أمراض أخرى متعلقة بالشيخوخة.

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