أونور تونا بعد رصده مع هذه الممثلة: ليست حبيبتي!

رصدت عدسات الصحافيين في تركيا منذ فترة قصير نجم مسلسل الطبيب المعجزة أونور تونا مع فتاة مجهولة، لم يتعرف عليها الصحفيين بذلك الوقت.

وكان تونا قد طلب من الصحفيين أن لا يلتقطوا صور لهما سويًا، قائلًا : "الفتاة ليست حبيبتي، اليوم ليس لدي تصوير فخرجت لاستنشاق الهواء"، بعدها ودع الثنائي بعضهما وذهب كل منهما في طريق مختلف، وتبين في ما بعد أن هذه الفتاة المجهولة هي دفريم اوزكان بطلة مسلسل الوصال. ولكن لماذا لم يريد أن يتم التقاط صورة له مع اوزكان؟!

يذكر أن تونا هو أحد أبطال مسلسل الطبيب المعجزة الذي يلاقي رواجًا كبيرًا في تركيا وفي العالم العربي ويحقق نسب مشاهدة عالية جدًا.

تونا الممثل الوسيم الذي يجسد دور الدكتور فرمان، الذي كرهه الجمهور في بداية المسلسل بسبب عدم تقبله للطبيب المصاب بمرض التوحد علي وفاء الذي يجسد دوره الممثل تانير أولمز، إلا أنه تقبله في النهاية.

وكان تونا قد تعرض لانتقاد بسبب قسوة الشخصية التي يجسدها في المسلسل مما دفعه للرد بتعليق طريف على حسابه الشخصي على انستغرام: "شكراً على اهتمامكم يا أصدقاء بالنسبة للشتائم الموجّهة الى فرمان... صدقوني حتى انا عند مشاهدتي للحلقة أشتمه لكن حتى اللص لا نعرف سبب قيامه بالسرقة.. استمروا بالمتابعة لأن الصداقات الجميلة تمر بامتحانات صعبة ."

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