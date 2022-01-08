أيتن عامر تحقق حلمها و تطرح أولى أغنياتها (بناقص)

طرحت الفنانة أيتن عامر أولى تجاربها كمطربة من خلال أغنية (بناقص)، من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة، حيث سبق وأكدت أن الغناء حلم تأخر 18 عاما.

وظهرت أيتن عامر في الكليب وهي تحاول تخطي مأساة طلاقها من زوجها الذي هجره.

وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب رؤية تمثيلية، خاصة وأن المطربة معها هذه المرة ممثلة قادرة على التقمص من شخصية أخرى، حيث ناقشت المخرجة من خلال الفنانة أيتن عامر نموذج متواجد بكثرة من الفتيات اللاتي تغلقن حياتهن على شخص ومع زيادة الإهتمام المبالغ فيه يبتعد عنها بسبب هذا الإهتمام الزائد الذي يُشعره بالخنقة بحسب تعبيرات الشباب، وعندما يتركها تواجه صدمة حقيقية حتى تستعيد حياتها مرة أخرى ولكن بصعوبة.

على جانب آخر، انتهت أيتن عامر من تصوير مسلسل (النقطة العامية) وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق ومن بطولة محمد عز، هاجر الشرنوبي، صلاح عبد الله، إيهاب فهمي، من تأليف عمرو جمعة وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.