أيتن عامر تطرح كليب اغنيتها الجديدة (خطافة الرجالة)

طرحت الفنانة أيتن عامر فيديو كليب أغنيتها الجديدة (خطافة الرجالة) عبر قناتها على (يوتيوب) والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد مصطفى نيس وتوزيع زووم.

و تقول كلمات الأغنية :(عامله love على صورته وانا حبيبته .. ومش هقف اتفرج .. وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج .. يانهار ابيض كده مش فايت .. انا قلبي مولع نار شايط).

هذا و تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي عند طرحها و كذلك عندما طرح البرومو الخاص بها .

يذكر أن آخر اعمال أيتن عامر ، مسلسل (مكتوب عليا) بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.