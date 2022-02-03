أيتن عامر تطلق هذا النداء بعد أزمتها مع مصلحة الضرائب

أثارت الفنانة أيتن عامر جدلا جديدا بعدما أعلنت أزمتها الأخيرة مع الضرائب، وقرارها بعدم الظهور في برامج بدون تقاضي أجر.

وكتبت أيتن: (أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تاني في نفس السنة و طالبين مني تعويض ٣٣ مليون جنيه، شايلاكوا للكبيرة).

وكانت قد كتبت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك): (نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة، والسادة معدين البرامج المحترمين فى حالات كتير بنحل كضيوف على البرامج على السوشيال ميديا و القنوات (بدون تقاضي أي أجر ).

و أكملت حديثها: ( ولكن للأسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جزافي ومش بنقدر نثبت إنها كانت بدون أجر في شركات بتكون قفلت وقنوات اختفت مبعرفش أوصل لحد منهم و بيبقى لازم ادفع التقدير دة مضطرة طبعا).

و أنهت: (برجاء تقبل اعتذاري الفترة المقبلة عن هذه الاستضافات لأن مش منطقي أبدا ادفع ضرايب عن حاجة مخدتش فيها أجر أصلا).