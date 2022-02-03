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أيتن عامر تطلق هذا النداء بعد أزمتها مع مصلحة الضرائب

منشور 03 شباط / فبراير 2022 - 04:18
أيتن عامر 
أيتن عامر 

أثارت الفنانة أيتن عامر جدلا جديدا بعدما أعلنت أزمتها الأخيرة مع الضرائب، وقرارها بعدم الظهور في برامج بدون تقاضي أجر.

وكتبت أيتن: (أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تاني في نفس السنة و طالبين مني تعويض ٣٣ مليون جنيه، شايلاكوا للكبيرة).

وكانت قد كتبت  الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك): (نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة، والسادة معدين البرامج المحترمين فى حالات كتير بنحل كضيوف على البرامج  على السوشيال ميديا و القنوات (بدون تقاضي أي أجر ).

و أكملت حديثها: ( ولكن للأسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جزافي ومش بنقدر نثبت إنها كانت بدون أجر في شركات بتكون قفلت وقنوات اختفت مبعرفش أوصل لحد منهم و بيبقى لازم ادفع التقدير دة مضطرة طبعا).

و أنهت: (برجاء تقبل اعتذاري الفترة المقبلة عن هذه الاستضافات لأن مش  منطقي أبدا ادفع ضرايب عن حاجة مخدتش فيها أجر أصلا).

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