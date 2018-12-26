أيتن عامر تهنىء هنا شيحة بعيد ميلادها الـ33

وجهت الممثلة أيتن عامر تهنئة لصديقتها الممثلة هنا شيحة بمناسبة عيد ميلادها الـ33، حيث نشرت صورتين لهما سوياً على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت :( كل سنة وانتي طيبة )، حسب موقع الفن.

تجدر الإشارة الى أن هنا وزوجها الممثل فاروق فلوكس شاركا في الاحتفال باليوم العالمي الذي أقيم في القاهرة يوم أمس حيث جرى تقديم عرض ازياء شارك فيه عدد من الفنانين مع أطفال من ذوي الحاجات الخاصة، وفي الختام كانت المفاجأة أن هنا أطلت بفستان زفاف أبيض، وأحمد فلوكس ارتدى بدلة رسمية.