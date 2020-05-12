أيمن بهجت قمر يعتذر عن الإساءة لمحمد صبحي

نشر المؤلف أيمن بهجت قمر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوجه فيه رسالة إلى الفنان محمد صبحى؛ وذلك بعد هجومه عليه بعد حلقة الفنان صبري فواز في برنامج (شيخ الحارة والجريئة) مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وقال أيمن بهجت قمر : (توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو).

وأضاف أيمن بهجت قمر قائلا : (أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كانت خسارة له ولينا كجمهور).

وأشار أيمن قائلا :( وبعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن الفنان صبري فواز قد أثار حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته ضد محمد صبحي فى برنامج (شيخ الحارة والجريئة) حيث قال : (لا احبه ولا احب ان اتعامل معه).

وكان هذا التصريح مثار جدل وهجوم على صبري فواز وجعل المؤلف ايمن بهجت قمريدافع عن صبري ضمن من يهاجمهونه بسبب محمد صبحي وهو الأمر تسبب فى هجوم عليه.