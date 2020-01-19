أيمن بهجت قمر يهدد صناع مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة 2" بتقديم بلاغ رسمي (صور)

فتح السيناريست المصري أيمن بهجت قمر، النار على صناع مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة 2" التي يخرجها سمير الكدواني وبطولة مجموعة من الشباب والأسماء غير المعروفة، خاصة بعد أن تم الكشف عن بوستر العمل المقرر عرضه الخميس المقبل.

وكتب أيمن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي.. هي ميغة ولا مولد وصاحبه غايب.. أنا هنزل أقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده، قلة أدب حقيقي".

وأضاف: "ده تاريخ والدي، ومش مشاع أي حد ياخده بدون إذن أو تصريح".

انا بطالب جهاز الرقابه بوقف المهزله دي .. هي ميغه والا مولد وصاحبه غايب ..انا هنزل اقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده قلة ادب حقيقي pic.twitter.com/YZeyjRrIp7 — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) January 17, 2020

وتابع: "الدكتور خالد عبد الجليل أبلغني أنهم ما أخدوش تصريح.. حلو خليهم يعرضوا عشان يتلموا في البوكس قدام المشاهدين".

وبعد الهجوم عليه واتهامه بأنه يبحث عن المال من صناع العرض المسرحي، كتب بهجت قمر: "مستغرب من تعليقات بعض الجهلاء بقانون حماية الملكية الفكرية والبعض اللي بيروج إنها خناقه على فلوس".

وأردف: "أنا بأطالب بالمنع، تراث والدي مش مشاع لكل من هب ودب العبث فيه ودي حقوق فياريت اللي بيتكلم يقرا قبل ما يهجص".

وكانت مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" تم عرضها عام 1979، وهي من تأليف بهجت قمر وسمير خفاجي ومن إخراج عثمان الحمامصي، بطولة فؤاد المهندس وشويكار وأمينة رزق ومحمود الجندي وعبد الله فرغلي.

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