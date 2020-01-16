الموت يغيّب أحد نجوم مسلسل "عروس بيروت" أثناء التصوير!

بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، فارق الممثل السوري الشاب محمود بلال الحياة أثناء تصويره مشاهد من مسلسل "عروس بيروت" الجزء الثاني، وذلك أثناء تواجده وفريق العمل في مدينة اسطنبول التركية.

ونزل الخبر كالصاعقة على أسرة مسلسل "عروس بيروت" خاصة وأن الفنان السوري يشارك معهم في العمل، وتوفي أثناء التصوير بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلها الأطباء لانقاذ الفنان محمود بلال إلّا أن وفاته كانت سريعة.

وكان الراحل محمود بلال قد ظهرفي بعض المشاهد من مسلسل "عروس بيروت" وحقق نجاحات كبيرة، وكان من المفترض أن يشارك في تصوير كل مشاهده المقرر أن يتواجد خلالها في الجزء الثاني، هذا ونعاه عدد من الفنانين وأسرة المسلسل.

مسلسل "عروس بيروت" هو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول"، ويشارك في بطولته كل من ظافر العابدين وتقلا شمعون وكارمن بصيبص، ومرام علي وجو طراد وغيرهم من النجوم في الوطن العربي.

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