أيمن رضا وشكران مرتجى آخر المنضمين إلى النسخة العربية من حب للإيجار

بدأ العمل على النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي عند عرضه قبل سنوات.

أيمن رضا وشكران مرتجى أبرز المنضمين إلى النسخة العربية من حب للإيجار

نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بوست كشفت من خلال عن انضمام كل من أيمن رضا والفنانة شكران مرتجى إلى النسخة العربية من حب للإيجار.

ومن جانبه حرص الفنان العراقي الذي اشتهر في سوريا التعليق على هذا الخبر بطريقته الخاصة حيث أعاد نشر البوست عبر خاصية ستوري مؤكدًا هذه الأنباء.

أيمن رضا وشكران مرتجى أجدد المنضمين للعمل

وفي وقت سابق كشفت إحدى الصفحات أنباء عن انضمام النجم السوري أيمن عبدالسلام والنجم الشاب حسن خليل إلى النسخة العربية من العمل، ولم يتم بعد الكشف عن طبيعة أدوارهما.

وتفاعل الجمهور مع انضمام حسن خليل بشكر خاص نظرًا للشعبية الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة وخاصة في الموسم الرمضاني الماضي حيث شارك بشخصية فارس في مسلسل البيئة الشامي مربى العز.

تفاصيل النسخة العربية من مسلسل حب للإيجار

كان من المقرر ان يشارك الفنان السوري مكسيم خليل في البطولة، إلا ان انشغاله في تصوير مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ومؤخرًا تم الإعلان عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار ومواطنته الفنانة نور علي إلى النسخة العربية من المسلسل.

