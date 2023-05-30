أيمن رضا ضمن نجوم النسخة المعربة من مسلسل التركي "في الداخل".. تعرف على تفاصيل العمل

تستعدّ مجموعة قنوات MBC لطرح المسلسل المعرّب من المسلسل التركي الشهير "في الداخل" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه في تركيا قبل سنوات.

تفاصيل النسخة المعرّبة من مسلسل في الداخل



يدور المسلسل التركي "في الداخل" في اطار الاكشن، حيث ستحمل النسخة المعرّبة منه نفس القصة، كما أنه تم الكشف عن اختيار النجم السوري "سامر اسماعيل" لأداء دور البطولة في المسلسل، بالاضافة الى النجم "وسام فارس" الذي يجسد دور شقيقه وحل بديلًا للفنان جنيد زين الدين بعد انسحاب الأخير بسبب مشكلة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.



وبدأ تصوير المسلسل في مدينة اسطنبول في تركيا، منذ مدة وكان سامر إسماعيل قد شارك عدد من الصور في كواليس التصوير، ولم يتم الكشف بعد عن موعد العرض.

كما كشفت بعض المصادر عن تواجد عدد من النجوم أبرزهم أيمن زيدان، فادي صبيح، عبده شاهين، طلال الجردي وآخرون.

أيمن رضا يشارك في النسخة العربية من مسلسل في الداخل

وفي مفاجأة مميزة للجمهور كشفت العديد من المصادر عن تواجد النجم السوري ايمن رضا في النسخة المعرّبة من مسلسل "الداخل" حيث أنه سيجسّد شخصية جوشكون، وهي شخصية أساسية، ومن الشخصيات الشريرة في العمل.

وتداولت بعض الصفحات صورة للنجم السوري مجمعة مع صورة النجم التركي الذي يؤدي رضا شخصيته في العمل، وأشار البعض لوجود شبه كبير بينهما.

قصة مسلسل الداخل



تدور القصة حول شقيقان يتم اختطاف الأصغر بينهما في طفولته، ينشأ الطفل في عصابة شهيرة، وبعد ان يصبحا في سن الشباب يدخل الكبير إلى كلية الشرطة، كما تقرر العصابة زرع الشقيق الأصغر في الكلية لمساعدتهم في اعمالهم.

يلتقي الشقيقان داخل الكلية دون أن يعلم كل منهما عن الآخر، ويقرر رجل شرطة زرع الشقيق الأكبر في العصابة وصنع تمثيلية حول طرده من الشرطة لتتوالى الأحداث.