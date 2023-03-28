وسام أيمن رضا يتصدر حديث السوشال ميديا بسبب دوره في الزند

يتصدر مسلسل "الزند" للنجم السوري تيم حسن حديث الجمهور ونسب المشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي، حيث يعرض العمل على قناة ام بي سي دراما الساعة الخامسة بتوقيت السعودية.

نجل أيمن رضا يتصدر حديث الجمهور بسبب دوره في مسلسل الزند

تمكن الفنان الشاب وسام رضا وهو نجل الفنان أيمن رضا من تصدر حديث الجمهور خلال الحلقات الماضية، بسبب شخصية يونس التي يقدمها في العمل.

وحظي وسام بإشادات واسعة بهد غناءه مووايل العتابا، وتغزل الجمهور بصوته القوي وادائه المميز، ويجسد وسام دور يونس وهو ابن عمة عاصي الزند الي يذهب إلى خدمة العسكر في الوقت الذي يحاول رجال الدولة القبض على عاصي الزند بعد تمرده على الباشا نورس.

ويتوقع ان تزداد مساحة دور وسام رضا في الحلقات المقبلة، وأن يتمكن من مساعدة ابن خاله بسبب عمله مع العسكر.

تفاصيل مسلسل "الزند"

تدور أحداث مسلسل الزند في القرن التاسع عشر في منطقة الساحل السوري، حول شخصية "عاصي الزند" ويؤدي دوره تيم حسن والذي قتل والده أمام أعينه من قبل الباشا الكبير.

وبعد 17 عامًا يعود عاصي الزند الى القرية من أجل الانتقام ليجد الباشا نورس ابن الباشا الكبير قد استولى على أرضه فيحاول عاصي الانتقام واسترجاع حقه.