هاندا ارتشيل تلفت الأنظار بالشعر الأشقر والبكيني الأسود في أحدث جلسة تصوير

أثارت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت مجموعة من الصور الشخصية لها بإطلالة مختلفة عما اعتاد جمهورها عليها في أحدث جلسة تصوير.

هاندا ارتشيل في جلسة تصوير مثيرة بالشعر الأشقر والبكيني الأسود

شاركت نجمة مسلسل انت اطرق بابي مجموعة من الصور الشخصية وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وخضعت هاندا ارتشيل الى جلسة تصوير خاصة بمجلة Based İstanbul حيث ظهرت بإطلالة جديدة بعد تغيير لون شعرها الأسود الذي اعتاد الجمهور عليه إلى اللون الأشقر.

وظهرت هاندا بشعر أشقر طويل وبقصة كثيفة من الأمام، كما أكملت إطلالتها المثيرة بارتداء بكيني باللون الأسود نسّقته مع بلوزة مزيّنة باللؤلؤ الأبيض.

ردّة فعل الجمهور على إطلالة هاندا ارتشيل

وانتقل المتابعون الى موقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الصور المنشورة، حيث انقسم الجمهور ما بين منتقد لإطلالتها وما بين إشادة بها.

وأكّد المتابعون بأن إطلالة هاندا لجلسة التصوير غير موفّقة بها حيث أن الشعر الأشقر وقصة الشعر لا تليق بها أبداً، بينما أشاد القسم الآخر بجمالها.

هاندا ارتشيل تستعدّ لتصوير مسلسل "غريبان"

يشار بان النجمة التركية بدأت في الوقت الحالي لتصوير مسلسل "غريبان" رفقة النجم التركي "بوراك دينيز" حيث يجسّد فيه دور مريض نفسي بمرض الانفصام يقع في حب فتاة وتواجه معه هذه الفتاة المشاكل التي يعاني منها بسبب مرضه.