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مشاهير تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات.. هاندا ارتشيل وكيفانش تاتلينوغ يوثقان اللحظات

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 15 أيّار / مايو 2023 - 08:42
هاندا ارتشيل

توجه الملايين من الشعب التركي في الساعات الماضية إلى مقرات الاقتراع من أجل الإدلاء بصوتهم لاختيار الرئيس 28 القادم، والذي من المفترض ان يحكم تركيا لمدة 5 سنوات.

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وكان للنجوم الأتراك حضور لافت من أجل تشجيع الناس على الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة لقيامهم بواجبهم تجاه بلدهم، وحرص نجوم تركيا على توثيق هذه اللحظات.

مشاهير تركيا يشاركون في الانتخابات .. هاندا ارتشيل وكيفانش تاتلينوغ
 

وثّقت كاميرات الاعلام والصحافة توافد العديد من مشاهير تركيا ونجومها من اجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس تركيا الجديد، حيث أنهم توجّهوا الى اماكن تواجد الصناديق والتقطوا العديد من الصور هناك.
 

وكان من ضمن المشاهير الذين شاركوا في التصويت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل"، حيث أنها أدلت بصوتها ثم التقطت العديد من الصور التذكارية مع المعجبين.

وظهرت ارتشيل بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون جينز وجاكيت من الجينز مع توب باللون الأبيض وحذاء رياضي أبيض اللون.

 

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بالاضافة الى النجم كيفانش تاتليتوغ والذي جاء رفقة زوجته مصممة الأزياء باشاك، كما تواجد باريش أردوتش مع زوجته قوبسي للالاء بأصواتهما وحرصا على التقاط الصور لهما.

أما النجم التركي بوراك أوزجفيت فقد لفت الانظار بحضوره للإدلاء بصوته في الانتخابات حيث أنه كان يرتدي بنطال أبيض نسّقه مع قميص أبيض وحذاء مطابق.
 

كما كان حضور كل من النجمة سيريناي ساريكايا والنجمة إلين بوز لافت للأنظار بالنسبة للمعجبين الذين تواجدوا في المنطقة.

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