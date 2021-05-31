أيمن رضا يفجع بوفاة والدته.. وأيمن زيدان يعبر عن حزنه بكلمات مؤثرة

توفيت والدة النجم العراقي أيمن رضا، حياة محمود العاقل، اليوم الموافق 31 مايو عام 2021.

ونشر أيمن رضا منشور ينعي فيه والدته عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وأشار أن جثمان والدته سيشيع من دارها الكائنة في مأذنة الشحم جانب معمل الصباح، وسيُصلى عليها عقب صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 31 أيار (مايو) 2021 في جامع الحبوبي، ثم يوارى مثواها الأخير في مقبرة باب الصغير.

ونعى العديد من النجوم والدة صديقهم من بينهم الفنان السوري أيمن زيدان الذي كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": ""الغالية ام فايز كم أوجعني رحيلك ليس لأنك والدة أصدقائي فقط بل لأنك كنت ِ أيقونة صبر وكفاح.... فطوال سنوات من زياراتي لك ِكنت ُشاهداً على دفئك وكرمك ومحبتك الغامرة".

وتابع: "كنت ُشاهدا على حضورك ِالآسر وابتسامتك المغمسة بالنبل والطيبة ...كم كانت جدران بيتك الدافىء تغمرنا بالحنو . ليس فقط لأنك والدة أصدقائي افتقدك بل لأنك دائما كنت ِنبع كرم وطيبة ونبل .....ولأنك كنت ِأماً عظيمة واجهت ْ مصاعب الحياة بقلب من فضة سيظل لرحيلك طعم المرار ...لروحك السلام أيتها الغالية".

كما نعى نجل الفنان أيمن رضا جدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه الخاص، وكتب: ""توفيت حياة.. جدتي الفاضلة.. المدينه هادئة اليوم على غير العادة.. الحارة خاوية.. الكهرباء لم نرها.. مات الكرم والوجه البشوش.. ولكن رائحتك منتشرة في كل مكان.. رائحة الخبز والسمسم.. كافحت اكثر من رجال الحرب.. كشجرة البلوط كنت في عظمتك و عطاءك.. تميّزتِ بعيونك المليئة دوماً بالحب.. كيف لا وانت حياة.. لم اخرج من عندك مرّة لا انا ولا اي احد الا ومحمّلٌ ومدجّج بما تسمينها الاكلات الطيبة.. ومتخوم من شايك الخاص.. الذي لا شاي بعده".

وتابع: "سامحيني.. لم اقوى على زيارتك في المشفى وانت مكبلة.. وضعيفة فلم تكوني هكذا يوماً.. ستبقين في قلبي الامرأة الاعظم على وجه الارض.. امرأة بطعم الحياة.. رحمه الله عليك.. واسكنك فسيح جنّاته.. جدتي ام فايز (حياة بنت محمود العاقل ) لايسعني الا الترحم والصمت".