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أيمن زيدان عن وفاة شقيقه شادي: "سرقت ما تبقى من روحي"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 03 نيسان / أبريل 2023 - 09:35
أيمن زيدان
أيمن زيدان

لم يخفِ الفنان السوري أيمن زيدان تأثره بوفاة شقيقه الأصغر الفنان الراحل شادي زيدان، التي أحيت في ذاكرته حادثة وفاة ابنه الأصغر قبل 12 عامًا.

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أيمن زيدان عن شقيقه شادي زيدان: "قطعة من الروح"

حلَّ أيمن زيدان ضيفًا  في برنامج "ذات" مع الإعلامي السعودي سامي الجابر، تطرق فيه للحديث عن وفاة شقيقه الذي وصفع بـ"قطعة من الروح"، إذ قال والدموع تترقرق في عينيه إن علاقته بموت الأصغر "موجعة"، فقد فقد ابنه الأصغر في عام 2011، وتوفي شقيقه الأصغر كذلك.

وأضاف زيدان: " أنت تتكلم عن أصغر إخوتي الذي كنت بمثابة أب له.. أخوتي كانو متنفس هم أبنائي وأصدقائي وعالمي الصغير، هم سكان عالمي الصغير".

وشدد زيدان أن شقيقه شادي لم يشكو من علة قبل وفاته، فقد كان يتمتع ببنية جسدية قوية، كما لم يصل الخمسين من عمره، مشبهًا وفاته برجل ترجَّل من صهوة الحياة في لحظة مباغتة.

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وأشار زيدان إلى أن رحيل شقيقه سرق منه ما تبقى من روحه، وإحساسه بالأمان والإنصاف، مؤكدًا أن الموت الحق والجميع سائر بهذا الاتجاه، إلَّا أن ذلك الفكر لا يعني بالضرورة التغلب على حزن الرحيل.

وأوضح الفنان المخضرم أن رحيل شقيقه واحد من الافتقادات الموجعة لدرجة أنه غير قادر على تجاوزه، لكنه يصر على الاستمرار في الحياة لتطمئن روح شادي، الذي بكل تأكيد لن يسعد برؤيتهم محزونين، لافتًا إلى أن الحزن أصبح شبه ظله.

أيمن زيدان

كلمات دالة:أيمن زيدان

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