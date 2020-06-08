أين تجدون العروض الحية في دبي!

إن كنتم تبحثون عن وسائلٍ للترفيه يمكنكم اللجوء دائماً إلى جدول فعاليات دبي. تستضيف دبي العديد من الفعاليات مثل الحفلات الموسيقية الحية، وعروض الكوميديا، وغيرها من العروض التي تقدّمها وجهات عديدة في المدينة في مختلف الظروف، بهدف إظهار المواهب المتميّزة في دبي.

يقدّم مسرح "ثياتر باي كيو إي 2" في فندق كوين إليزابيث 2 العائم مجموعة متنوعة من العروض. شاهدوا المغني بيتر دونيغان في 8 يونيو في أمسية على الطريقة الجنوبية عبر الإنترنت، لتستمتعوا بموسيقى الكاونتري ضمن أجواء الكاوبوي. وفي اليوم التالي، يقدّم الكوميدي الجنوب أفريقي باري هيلتون عرضاً جديداً أمام الجمهور، بينما سيتمكّن عشّاق فرقة "آبا" الموسيقية من الاستمتاع بالألحان الخالدة على أنغام أروع أغاني الفرقة السويدية في أمسية كارايوكي منزليّة في 10 يونيو.

وإن كنتم ترغبون بالمزيد من الضحك يمكنكم مشاهدة الكوميدي الهندي أنشو مور ضمن سلسلة عروض "ها ها ها-بيبي" في 10 يونيو، وهي الفعالية الوحيدة التي يجب شراء تذاكر لحضورها ضمن هذه اللائحة. ترك أنشو عالم الشركات ليعمل في مجال الكوميديا، وهو يحمل في جعبته أكثر من 400 عرض و18 مليون مشاهدة على فيديوهات يوتيوب. وفي 11 يونيو، يقدّم ميك ميلر عرضاً رائعاً يظهر فيه خبرته التي تمتدّ على 40 عاماً.

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