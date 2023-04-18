من هو غطفان غنوم؟.. صاحب شخصية عاصي في "ابتسم أيها الجنرال"

لفت الفنان السوري غطفان غنوم الأنظار إليه من خلال دوره في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي يعرض في الموسم الرمضاني 2023، ويشارك فيه بشخصية عاصي شقيق الرئيس فرات.

من هو غطفان غنوم؟

غطفان غنوم فنان ومخرج سوري ولد في مدينة حمص من حي بابا عمرو الشهير سنة 1976م، وهو مخرج سينمائي قدم العديد من الأعمال السينمائية.

تخرج غطفان غنوم من قسم الإخراج السينمائي بدرجة بكالورويس وقدم عدد من الأفلام الوثائقية.

كما حصل على الشهادة العلمية من الأكاديمية الفنية الحكومية في جمهورية مولدافيا الشعبية، وهو من أبرز أعضاء النقابة السينمائية الفنلندية في فنلندا.

وشارك الفنان السوري في عدد من الأعمال السورية من بينها مسلسل الولادة من الخاصرة، ومنبر الموتى، كما شارك في فليم ديكو دراما.

غطفان غنوم ومسلسل ابتسم أيها الجنرال

تمكن الفنان السوري من لفت انظار الجمهور ورواد السوشال ميديا بسبب الشخصية التي يقدمها في العمل المثير للجدل "ابتسم أيها الجنرال".

ويشارك غنوم في المسلسل بشخصية القائد عاصي، وهو الشقيق الأصغر للرئيس فرات رئيس الدولة الغربية.

يحاول عاصي الإنقلاب على شقيقه من أجل الحصول على السلطة، ويعمل عاصي على التعاون مع عدد من قيادات الجيش والدول الخارجية للوصول إلى هدفه.

يفشل عاصي في مهمته خاصة بعد تمكن شقيقه فرات من عقد اتفاق مع دولة اسرائيل، كما يتعرض للإهانة من قبل زوجة الرئيس صوفيا، ومعاون الرئيس حيدر.

وحظي الفنان الشاب بإشادات واسعة من قبل الجمهور الذين أكدوا أنه تمكن من تقديم الدور بشكل مميز ولافت.

تفاصيل مسلسل ابتسم أيها الجنرال

اعلن الكاتب السوري سامر رضوان قبل أشهر من بدء الموسم الرمضاني 2023، عن عمل جديد لا يخضع للرقابة ولا لأي قيود.

واكد رضوان أن هذا العمل من المتوقع أن يحدث ضجة كبيرة ويثير الكثير من الجدل حوله، وكشف الكاتب قبل مدة عن اصابته بمرض السرطان في مرحلته الرابعة.

وحرص الكاتب في بداية كل حلقة على الإشارة إلى أن جميع الشخصيات من وحي خيال الكاتب ولا تمت للواقه بصلة.

أبطال مسلسل ابتسم أيها الجنرال: