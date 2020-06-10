ابنة أحمد زاهر الصغيرة تخطف الأضواء عبر تيك توك.. شاهد!

شاركت الممثلة المصرية "ليلى أحمد زاهر" ابنة الممثل "أحمد زاهر" فيديو تمثيلي من عدة ثواني عبر حسابها في تيك توك.

أطلت ليلى برفقة شقيقتها الصغيرة "منى" والتي شاركتها التمثيل وبدت غاية في اللطافة وتمكن من آسر قلوب الجماهير الذين علقوا بـ "البنت رح تكون ممثلة ناجحة".

يذكر أن ليلى كانت قد شاركت بعدة مسلسلات وهي طفلة وكان سبب شهرتها دورها في سلسلة أفلام "عمر وسلمى" من بطولة "تامر حسني، مي عز الدين" ونخبة من الوجوه، أما آخر أعمالها فكان منذ حوالي الـ 6 سنوات في فيلم "عنتر وبيسة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول فتاة طيبة ولكن حظها سيئ، تمر بالعديد من الصعاب حتى ينصرها الله في النهاية، تربطها علاقة صداقة بـ ثلاثة أشخاص كانوا قد خرجوا من السجن مؤخرًا، وعندما اصطدموا بواقع الحياة، وما أصبحت عليه يقررون العودة مرة أخرى للسجن بمختلف الطرق، العمل من بطولة "محمد لطفي، أمينة، حسن عبد الفتاح" ونخبة من الوجوه.

وبعدها اختف ليلى عن الساحة لأن والدها لم يرد منها أن تنضم للمجال التمثيلي، إلا أن الممثل ياسر جلال نجح في إقناع والدها الذي يمارس الرياضه معه في نفس النادي من السماح بعودة ليلي للتمثيل لتؤدي دور ابنته في مسلسل "الفتوة" الذي عرض في الموسم الرمضاني وضم نخبة من النجوم من بينهم " أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر"، وتدور احداث القصة حول في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

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