فضيحة فرحان العلي حديث السوشال ميديا بعد مشاركته فيديو جنسي له عبر حسابه!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر فضيحة الممثل الباكستاني المقيم في الكويت بعد أن شارك فيديو خادش للحياء عبر حسابه في سناب شات.

الفيديو أظهر الممثل وهو في حالة سكر وقد قام بـ تصوير مناطق من جسده وهو عاري مما أثار هجوم كبير عليه ومطالبات بـ معاقبته وترحيله من البلاد.

فرحان علق على الموضوع أنه حسابه كان مهكر، وهو ما لم يصدقه الجمهور وبحسب المصادر فقد إعترف بما فعله أمام مباحث الجرائم الإلكترونية .

مصير الممثل لم يحدد بعد إذا كان سيتم ترحيله من الكويت أو سينال عقوبة أخرى.

نبذة عن الممثل: كان قد ولد في الكويت من أب باكستاني وأم إيرانية، وبدأ مشواره الفني عام 2003 وهو متزوج ولديه من الأبناء مها وماهر.عانى الممثل من مشاكل صحية، فلم يتمكن من الكلام حتى سنّ الخامسة، ثم عانى من توقف النمو ونظرًا لعدم تطور الأدوية الخاصة بهذا المرض وخطورة أعراضها الجانبية، لم تتم معالجته، بالتالي لم يزد طوله عن 133 سنتيمترًا، وعلى الرغم من ذلك فإن أولاد في حالة طبيعية تماماً.

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