نيللي كريم تعلن خطوبتها رسميا

أثارت صورة نشرتها النجمة نيللي كريم عبر (إنستجرام) لشخص تمسك بيده دون أن تكشف عن هويته، تساؤل عدد كبير من متابعيها، خاصة أن الصورة جاءت بعد أيام قليلة من نفيها لخبر الزواج الذي تردد بقوة الأيام الماضية.

وكشفت نيللي أن الصورة لرجل الأعمال عمر إسلام الذي تربطها به قصة حب منذ ما يقرب من عام ونصف، مؤكدة لـ(مصراوي) أنها تعيش معه فترة الخطوبة، وأنها تنتظر انتهاء أزمة كورونا لتحتفل بالزواج، حسب موقع مصراوي.

وكانت أنباء قد تردد الفترة الماضية عن زواج نيللي من رجل الأعمال عمر إسلام، أحد أصدقاء النجم عمرو دياب المقربين، وهذا ما نفته نيللي في تصريحات سابقة قائلة: (هحتفل إزاي في الظروف دي؟).

وسبق لنيللي كريم الزواج مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وانجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.