اتهامات بـ "الإباحية" تلاحق علا الفارس.. وصور فاضحة تنشر للمرة الأولى!

ما تزال الإعلامية الفلسطينية علا الفارس تتعرض لهجوم من قبل رواد السوشال ميديا بسبب مواقف سياسية كانت قد تبنتها.

الجديد في الموضوع، كانت الإعلامية اللبنانية "غادة عويس" قد وجهت تغريدة مباشرة لـ علا الفارس تسألها فيها عن خبر مفاده "صورة مسربة لـ غادة عويس من ليلة حمراء في مزرعة بن ثامر تكشف المستور"...غادة وبحسب التغريدة توجه أصابع الاتهام لـ علا الفارس حول نشر مثل هذا الخبر.

أحد الشعراء السعوديين شارك التغريدة المحذوفة وعلق عليها بـ " #غادة_عويس تحذف تغريدة موجهة لـ #علا_فارس فيها اتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتأمر عليها و لا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور #مزرعة_حمد_بن_ثامر كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها و هو الواضح في الإيام الماضية كي تحتل مكانها في #قناة_الجزيرة".

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غادة علقت على الموضوع بـ "أحد أعضاء أهمّ قبائل السعودية وعائلاتها بلغ هذا المستوى من الهذيان والفبركة بسببي وبسبب الفارسة علا!الى آل الشيخ الكرام:إمّا أن تحجروا على عبد اللطيف حتى لا يعرّضكم للمزيد من الإحراج أو أن تعرضوه على طبيب نفسي يعالج كبته الجنسي وذكوريته وعقده تجاه المرأة.عبداللطيف:تعالج ارجوك".

علا فارس بدورها لم تلتزم الصمت وعلقت بـ "عجيييب.. اذا كان لا يملك من الرجولة شيء يحترم عمره على الاقل هالشايب... ما عليك يا استاذة غادة علاجه قضية في اوروبا او امريكا ويصيف في دار المسنين باقي عمره".. واضافت في تغريدة أخرى "الرجل واسع الذمة، أو الساقط بلا مروءة لا قيمة له، ولو لبس لبس السباع، ومشى في ركاب الملوك"....

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الأخذ والعطى لم يتوقف في الموضوع وشارك رواد السوشال ميديا صورة لـ غادة بالمايوه وعلقوا عليها أنها من مزرعة "حمد بن ثامر" رئيس مجلسة إدارة شبكة قنوات الجزيرة، واضافوا تلميحات جنسية بحق الإعلامية غادة وصولاً لـ علا الفارس.

غادة أكدت أنها ستلجاً للقضاء وستشكوى كل من أساء في حقها بـ هذه الإتهامات الجنسية.

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