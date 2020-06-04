ياسمين صبري "أنا حامل مفيش مبروك"!

ياسمين صبري التي قد دخلت القفص الذهبي منذ شهور قليلة مع رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة" تم تداول خبر حملها بشكل واسع.

الخبر انتشر عبر تطبيق تيك توك من حساب يحمل اسم الفنانة وجاء فيه "أنا حامل مفيش مبروك"!

في حين كذب الأغلب الأمر وعلق ان هذا ليس الحساب الرسمي للفنانة على الرغم من الأرقام الكبير التي يحققها وأنه لا يمكن أن تعلن عن حملها بهذه الطريقة العادية.

يذكر أن كانت قد شاركت صورة جديدة عبر حسابها في انستجرام، والفضول الذي يملك الجمهور دفعهم للبحث عن ثمن الساعة التي في يدها ليتضح أنها من ماركة "Audemars Piguet" ويصل سعرها إلى 27,170 دولار أمريكي أي ما يعادل 435 ألف جنيه مصري، كما لفت نظر الجمهور السيارة التي تقودها من ماركة "Rolls-Royce" التي تعتبر من أفخم ماركات السيارات في العالم.

أما من ناحية التمثيل فقد كان آخر أعمالها في مسلسل "فرصة ثانية" الذي عرض في شهر رمضان والذي تلقت عليه انتقادات كبيرة بسبب مستوى التمثيل الذي وصف بغير الجيد أبداً، على عكس زميلتها في المسلسل "آيتن عامر" التي أثنى الجمهور على أدائها وقوة تمثيلها.

قصة العمل تدور حول فتاة تتعرض لحادث سير وتفقد من ذاكرتها ما حدث منها خلال سنة كاملة والتي تضمنت تعرضها للخيانة من خطيبها، ويحاول جاهداً أن يستغل الوضع من أجل فرصة ثانية.

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