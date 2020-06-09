شيرين عبد الوهاب تعلن هذا الأمر برفقة حسام حبيب..هل حُسم الأمر!

أخبار طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها المطرب حسام حبيب ما زالت تتصدر حديث الجمهور والسوشال ميديا ليومنا الحالي.

شيرين والتي كانت وسبق أن صرحت أن الأمر مجرد إشاعة ولا صحة له منذ البداية عادت الأمس وردت مرة أخرى بصورة رومانسية في أحضان زوجها وارفقتها بتعليق "زي منتو شايفين..مبطلناش خناق" وأرفقت هاشتاغ #حبه_جنة!

وبذلك شيرين تكون قد وضعت حد نهائي للأخبار التي تصدرت المواقع والصحف الإخبارية خلال الفترة الماضية والتي أخذت أكبر من اللازم.

يذكر أن الأمر قد بدء بـ إشاشعات خناق وضرب بين شيرين وحسام وقد تم استدعاء صديق شيرين الفنان "أحمد سعد" لحل الخلاف وهو ما نجح فيه، وعندما حاولت الصحافة الوصول لـ سعد علق بـ "هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي، مؤكداً أنه لا يحب أن يتم اعتباره طرفاً في أي نزاع لا يخصه"

تعليق الفنان زاد الشكوك حول حدوث الخلاف فعلاً، ليأتب بعدها أول رد من شيرين بـ "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي"، كما علق حسام بـ "انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم".

انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم — Hossam Habib (@hossamhabib) June 5, 2020

في نفس السياق، شيرين ما زالت تلاحقها شائعات الحمل منذ مدة جيدة إلا أنها كانت تنفي الموضوع في كل مرة وأكدت أن سبب زيادة وزنها هي الأدوية التي تناولها بعد وجود مشاكل صحية في منطقة الرحم.

فنياً، يذكر أن أخر أعمال شيرين كانت أغنية "مش قد الهوى" والتي حققت ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة، كما تصدرت قائمة الأكثر إستماعاً لعدة أسابيع متتالية.

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