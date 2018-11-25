إجراءات أمنية مشدّدة لحماية شاروخان في حفل افتتاح كأس العالم للهوكي..تعرفوا على السبب

نجم بوليوود: شاروخان

تلقّى نجم بوليوود شاروخان في الآونة الأخيرة تهديدات من قبل أحد الأشخاص، وذلك على خلفية نيته حضور الحفل الافتتاحي لكأس العالم للهوكي، والذي سيقام في الـ27 من نوفمبر على إحدى الملاعب في الهند.

وبعد انتشار خبر التهديدات، قامت الجهات الأمنية المسؤولة بترتيبات جديدة وإجراءات مشددة للحفاظ على سلامة الفنان المشهور شاروخان، حيث قام أحدهم بالتوعّد له بأنه سيقوم بإلقاء الحبر على وجهه وذلك لأن شاروخان كان قد أساء لأحد الرموز الهامة لإحدى الجماعات خلال فيلم من أفلامه القديمة قبل 17 عامًا!

وقال المتحدث الرسمي للقوات الأمنية في هذا الخصوص: "سيتم اتخاذ إجراءات أمنية احترازية تزامنًا مع زيارة شاروخان خلال كأس العالم للهوكي، ومع ذلك حتى الآن لم يصلنا الجدول الزمني الخاص بزيارة الفنان الهندي".

وكان في وقت سابق، قد طالب شخص من هؤلاء الأشخاص الذين اعتبروا أن شاروخان قد آذى مشاعرهم وسخر منهم في فيلمه، بأن يقوم نجم بوليوود بتقديم اعتذار رسمي لهم من خلال وسائل الإعلام، إلّا أن هذا لم يحصل، لذا تصعدت الأمور لهذه النقطة.