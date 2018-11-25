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إجراءات أمنية مشدّدة لحماية شاروخان في حفل افتتاح كأس العالم للهوكي..تعرفوا على السبب

إجراءات أمنية مشدّدة لحماية شاروخان في حفل افتتاح كأس العالم للهوكي..تعرفوا على السبب
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