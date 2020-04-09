إجلاء نجوم (عروس بيروت) من تركيا و أحد النجوم في الحجر الصحي

ينتظر الفنان اللبناني سامي أبو حمدان، أحد أبطال مسلسل (عروس بيروت) نتائج فحص كورونا، وذلك بعدما وصل من إسطنبول إلى بيروت خلال تصوير أحد الأعمال، وحرص على توجيه رساله خاصصة إلى جمهورة، حسب موقع صدى البلد.

بدوره أكد علي جابر، مدير مجموعة (إم بي سي)، وعضو لجنة تحكيم برنامج (ارابز جوت تالنت)، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم إجلاء 18 ممثل وممثلة من تركيا الي لبنان.

وقال على جابر في تغريدة له :( اجلينا ١٨ ممثل وممثلة من تركيا الى لبنان، كانوا يصورون مسلسل (عروس بيروت ٢)، اود التنويه ان الاجلاء كان في غاية التنظيم والدقة).

هذا و نجح مسلسل (عروس بيروت) في الاستحواذ على نسب مشاهدة كبيرة بعد عرض الجزء الأول منه. وبدأ الجمهور العربي في التساؤل حول مصير الجزء الثاني، مما دفع قنوات MBC فى التفكير في عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ولم تحسم قرارها بعد.