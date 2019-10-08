إحداهن قُتل والدها وأخرى حاولت الانتحار.. جانب مظلم في حياة الفنانات لا يعرفه كثيرون وهذا رأي علم النفس!

يبدو أن حياة الفنانين ليست وردية كما يظن كثيرون، فكل واحد منهم لديه ما يكفي من الهموم والأوجاع التي يحاول أن يخفيها خلف الشاشات لتراه أنت مبتسما طوال الوقت.

فما بين الاكتئاب المميت والمرض القاهر والمشاكل الزوجية يعيش الفنانون جانبهم المظلم في صمت ويجتهدون لإخفائه طوال الوقت.

ويرصد "البوابة" في هذه السطور بعض الفنانين الذين عانوا دون أن تدري:

ميرنا وليد



قبل أيام خرحت الفنانة ميرنا وليد لتحكي معاناتها لأول مرة وتكشف الجانب المظلم الذي لم يعرفه أحد فقالت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض على قناة "سي بي سي"، إن والدها قتل برصاصة عشوائية في القلب بلبنان وأودعتها والدتها إحدى المدارس الداخلية هناك، حتى جاءت إلى مصر والتحقت بمدرسة وشاركت في التمثيل. قبل أيام خرحت الفنانة ميرنا وليد لتحكي معاناتها لأول مرة وتكشف الجانب المظلم الذي لم يعرفه أحد فقالت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض على قناة "سي بي سي"، إن والدها قتل برصاصة عشوائية في القلب بلبنان وأودعتها والدتها إحدى المدارس الداخلية هناك، حتى جاءت إلى مصر والتحقت بمدرسة وشاركت في التمثيل.



إليسا



في وقت سابق أكدت المطربة اللبنانية إليسا أنها ليست أسعد واحدة في حقيقة الأمر، وأنها تعاني إحباطات وطلعات ونزلات، على غرار الناس كافة، ويكفي أنها مصابة بالمرض الخبيث "سرطان الثدي".

وخضعت النجمة اللبنانية لعلاج إشعاعي للتخلّص من المرض لكن علاماته تظهر عليها من فترة لأخرى رغم حرصها على إخفائها. في وقت سابق أكدت المطربة اللبنانية إليسا أنها ليست أسعد واحدة في حقيقة الأمر، وأنها تعاني إحباطات وطلعات ونزلات، على غرار الناس كافة، ويكفي أنها مصابة بالمرض الخبيث "سرطان الثدي".وخضعت النجمة اللبنانية لعلاج إشعاعي للتخلّص من المرض لكن علاماته تظهر عليها من فترة لأخرى رغم حرصها على إخفائها.



نوال الزغبي



الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عانت أيضًا الأمرين قبل طلاقها من زوجها إيلي ديب، وخاضت حربًا لحضانة أطفالها ومع ذلك حرصت على الظهور أمام الجمهور بأبهى صورة لها. الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عانت أيضًا الأمرين قبل طلاقها من زوجها إيلي ديب، وخاضت حربًا لحضانة أطفالها ومع ذلك حرصت على الظهور أمام الجمهور بأبهى صورة لها.



أصالة



كادت الفنناة السورية أصالة أن تنهي حياتها الفنية بعد معاناتها مع زوجها السابق أيمن الذهبي، بعدها فضلت الانسحاب من الساحة الفنية، ولم تعد إليها إلا بعدما تزوجت طارق العريان وتصالحت مع نفسها ومع الدنيا.



أنغام



حتى الفنانة المصرية أنغام لم تسلم من المعاناة أيضاً ففضلت الطلاق بسبب خلافاتها المتلاحقة مع زوجها الموزع الموسيقي فهد، الذي تردد أنه كان يخونها. حتى الفنانة المصرية أنغام لم تسلم من المعاناة أيضاً ففضلت الطلاق بسبب خلافاتها المتلاحقة مع زوجها الموزع الموسيقي فهد، الذي تردد أنه كان يخونها.

هيفاء وهبي



أما هيفاء وهبي فتلازمها غصة حزن وألم لحرمانها من رؤية ابنتها، وكلما ذُكر اسم زينب أمامها انهمرت الدموع من عينيها. أما هيفاء وهبي فتلازمها غصة حزن وألم لحرمانها من رؤية ابنتها، وكلما ذُكر اسم زينب أمامها انهمرت الدموع من عينيها.



نادين الراسي



حاولت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الانتحار فتناولت نحو 90 حبة مهدّئ، بعد معركة الحضانة التي خاضتها مع طليقها.

وقالت راسي في حوار سابق لها إن قلبها مذبوح وأخطأت في حق نفسها لأنها وثقت بالأشخاص الخطأ، وبعدما مررت بتجارب قاسية، بحسب قولها. حاولت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الانتحار فتناولت نحو 90 حبة مهدّئ، بعد معركة الحضانة التي خاضتها مع طليقها.وقالت راسي في حوار سابق لها إن قلبها مذبوح وأخطأت في حق نفسها لأنها وثقت بالأشخاص الخطأ، وبعدما مررت بتجارب قاسية، بحسب قولها.