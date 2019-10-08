مسلسلات العشاريات.. هل تلقى هذه النوعية رواجًا في الدراما العربية؟

اتجه صُنّاع الدراما العربية لنوع جديد من الأعمال، ومن المؤكد أنه لم يؤت ثماره بعد لعدم بدء العروض إلا أنها فكرة جديدة وهي إطلاق أعمال تتضمن 10 أو 15 حلقة على الأكثر.

وبشأن هذه الفكرة الجديدة، رصدت "البوابة" تفاصيل هذه الأعمال واستطلعت أراء النقاد حول هذه الفكرة وهل ستستمر في الفترة المقبلة وتصمد أم ستندثر مثل غيرها.

مسلسل "جن"

استطاع مسلسل "جن" أن يحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه قبل نحو أربعة أشهر كأول عمل أردني عربي تطلقه شبكة "نتفلكس"، وكان الرّهان على هذا العمل كبيرًا، خاصًة أن الجمهور الأردني كان مُتلهفًا لرؤية فنية جديدة تنطلق من عمّان.

ولكن بعد عرض المسلسل على منصة Netflix، نجح في إثارة الجدل بشكل سلبي، رغم الإمكانات التقنية والإنتاجية، وشارك فيه مجموعة من الممثلين الأردنيين الذي يقفون أمام الكاميرا للمرة الأولى.

مسلسل "دولار"

في الـ8 من أغسطس الماضي بدأت شبكة "نتفليكس" في عرض مسلسل "دولار" الذي يتضمن 15 حلقة فقط حيث لاقى الجزء الأول نجاحًا كبيرًا ويتم التحضير لجزء ثانٍ حاليًا، وقام ببطولة المسلسل أمل بوشوشة وعادل كرم، ومن إنتاج شركة الصباح

عهد الدم

لا يزال مسلسل "عهد الدم" قيد التحضيرات خاصًة أن الفنانة السورية كاريس بشار تخلت عن صُنّاع المسلسل الذي يقوم ببطولته مواطنها الفنان باسل خيّاط باعتذارها عن المشاركة، ما جعل الشركة المنتجة تلجأ إلى الفنانة نادين تحسين بيك لتحلَّ بديلة لكاريس.

العميد

يتكون مسلسل "العميد" من مواسم عدة وسيكون أول موسم مكون من 15 حلقة، وسيتم التصوير بين لبنان وسوريا وهو عمل درامي معاصر، من إنتاج Kingset Production والتي تعدُّ أوّل شركة إنتاج لبنانية أدخلت نوع المسلسلات القصيرة للساحة.

وسيلعب تيم حسن دور "عميد" في إحدى الجامعات بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسيكون إلى جانبه الممثل كميل سلامة في أول دور درامي له، وسيؤدي دور المستشار الخاص بـ تيم.

يا مالكًا قلبي

يستعد الفنان السوري عباس النوري للمشاركة في مسلسل مكون من 10 حلقات يحمل اسم "يا مالكًا قلبي" ويشاركه في البطولة النسائية الفنانة اللبنانية نادين الراسي، ويُجسّد "النوري" في المسلسل شخصية طبيب يفقد ابنته بحادث سيارة، ويُقرّر التبرع بقلبها من أجل ابنته بالتبني، مما يُوقِعه بخلاف ومناوشات مع زوجته نادين الراسي، ويحمل العمل العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة.

ما وراء الطبيعة

هو أول مسلسل مصري أعلنت شركة Netflix عن إنتاجه وهو مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة"، وسيتم تصويره في مصر وينتجه كل من محمد حفظى وعمرو سلامة الذى سيتولى مهمة إخراج المسلسل أيضًا.

وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ماوراء الطبيعة"، ويواجه البطل أحداث خارقة للطبيعة تعرض لها في حياته أو يروي قصصا لأشخاص تعرضوا لخوارق غير طبيعية.

أراء النقاد

قال الناقد المصري طارق الشناوي، إن هذه النوعية من الأعمال ستلقى رواجها في الدراما العربية بل والشرق الأوسط ككل، مبررًا ذلك بأنها تجد مكانًا هامًا يعرضها وعليه إقبال كبير من جانب قطاع ليس بالقليل من الشباب وهي منصة "نتفليكس"، موضحًا أن المستقبل سيكون لمثل هذه المنصات وخاصًة أن "نتفليكس" وضعت خطوات جيدة نحو الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية.

وكشف "الشناوي" في حديثه لـ"البوابة" أن الثنائي حفظي وسلامة يستطيعان تقديم عمل عالمي يليق بصناعة الدراما المصرية لأنهما يثقان في قدرات بعضهما، كما أن لجوء سوريا ولبنان والأردن لمثل هذه المسلسلات العشارية وعرضها عبر منصات عالمية يعد نجاحًا كبيرًا وخطوات أولية على طريق المستقبل المنتظر.

وأشار إلى أن هذا ما يؤكد أن مثل هذه المسلسلات ستستمر لأن حلقاتها قصيرة بين 10 و15 حلقة فقط وهذا سيجعل المشاهد ملمًا بالأحداث ولن يواجه الملل الذي يمكن أن يواجهه في عروض الأعمال ذات الـ30 و45 حلقة.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: